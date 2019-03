Caso Junior Moraes. Ucrânia diz que cumpriu os regulamentos

Yuri Zapisotsky, secretário-geral da Federação Ucraniana de Futebol, diz que foram cumpridos todos os regulamentos no processo de naturalização de Júnior Moraes. Em declarações à imprensa russa, Yuri Zapisotsky esclareceu o ponto de vista da federação ucraniana:

"Temos a convicção de que foram cumpridos os procedimentos e prazos para que o Junior Moraes recebesse a cidadania ucraniana de forma legal. De acordo com a legislação ucraniana, ele residiu cinco anos no país", disse.

Zapisotsky afirma que a lei ucraniana exige que, para efeitos de cidadania, a pessoa apenas precisa de estar 180 dias por ano no país. De acordo com a notícia avançada pelo "Maisfutebol", Junior Moraes não cumpria o requisito de ter vivido cinco anos ininterruptos na Ucrânia, presente no artigo 7º dos Estatutos da FIFA, refutado pela federação ucraniana.

A Ucrânia empatou em Portugal e venceu no Luxemburgo, mas pode ver os quatro pontos serem retirados como sanção. A confirmar-se, Portugal passaria a segundo lugar do grupo, com quatro pontos, e o Luxemburgo passaria para a liderança, com seis pontos.