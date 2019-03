FC Porto prepara Braga com 13 ausências e três reforços da equipa B

O plantel do FC Porto continuou a preparação para a deslocação a Braga, a contar para a 27ª jornada do campeonato, com a equipa desfalcada com os nove jogadores internacionais, três nomes no boletim clínico e três reforços da equipa B.

Danilo e Pepe (Portugal), Diogo Costa e Diogo Leite (Portugal, Sub-20), Marega (Mali), Mbemba (Congo), Loum (Senegal), Éder Militão e Alex Telles (Brasil) continuam ao serviço das respetivas seleções, enquanto Jorge continua autorizado a ausentar-se, por motivos pessoais.

Aboubakar (treino integrado condicionado), Bruno Costa (treino condicionado) e Jesús Corona (tratamento e treino condicionado) são os três nomes que continuam a figurar no boletim clínico.

Para colmatar as ausências, Sérgio Conceição voltou a recorrer à equipa B: Diego landis, Musa Yahaya e Rui Pires integraram a sessão de trabalho.

Os dragões voltam a treinar na quarta-feira, às 16h00. O Braga-FC Porto disputa-se no sábado, às 16h00, no Estádio Municipal de Braga, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.