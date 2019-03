Portugal recebe Luxemburgo em Alvalade

Portugal vai receber o Luxemburgo, em outubro, no próximo jogo em casa da fase de qualificação para o Europeu 2020, no Estádio de Alvalade, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol.

Depois das duas primeiras jornadas terem sido disputadas no Estádio da Luz, a seleção vai agora jogar em Alvalade, uma decisão que agradou o prsidente do clube, Frederico Varandas: "Estamos muito satisfeitos com a decisão da FPF. Não recebemos um jogo da seleção desde 2015. É o regresso da nossa seleção, campeã em título do torneio, a um palco de excelência que é a casa de um conjunto largo de jogadores que foram formados no Sporting".

O último jogo da seleção portuguesa em Alvalade foi no dia 4 de setembro de 2015, numa derrota frente à França, por 1-0, num jogo amigável.

Antes de voltar a disputar a fase de qualificação, Portugal vai receber a fase final da Liga das Nações, no Estádio do Dragão e no Estádio D. Afonso Henriques. Portugal joga contra a Suíça, na meia final, no Dragão. Ainda antes de jogar em Alvalade, Portugal vai disputar dois jogos de qualificação para o Europeu fora de portas, na Sérvia, a 7 de outubro, e na Lituânia, três dias depois.