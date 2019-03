Um em cada quatro lava os dentes apenas uma vez por dia

Um em cada quatro inquiridos num estudo da Deco lavam os dentes apenas uma vez por dia e quase 10% não o faz diariamente, num país onde quase um terço da população só vai ao dentista em caso de urgência.

De acordo com o estudo da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, que envolveu cerca de 800 pessoas e decorreu em setembro do ano passado, apenas 13% conservam todos os dentes e 29% usa prótese fixa.

O trabalho da Deco, que ponderou os critérios de género, idade, nível educacional e distribuição geográfica, incluindo participantes entre os 18 e os 74 anos, refere ainda que 2% lava os dentes apenas uma vez por semana e são 65% os que cumprem a regra de lavar duas vezes por dia.

Ainda quanto à escovagem dos dentes, metade usa elixir e apenas 40% usa o fio dentário para retirar os restos de alimentos.

A maioria dos inquiridos que conservam todos os 32 dentes pertencem à faixa dos 18 aos 34 anos (38%), cerca de três em quatro têm, pelo menos, um dente restaurado e dois em cada três têm um dente desvitalizado, refere o estudo.

"A situação ocorre inclusive entre os mais jovens: são 60% no primeiro caso e 45% no segundo", acrescenta.

O estudo corrobora os dados do barómetro de saúde oral de 2018 quanto às idas ao dentista, indicando que apenas metade cumpre a recomendação da visita anual e a maior parte diz que não cumpre por razões financeiras.

"Dos que o fizeram, só 6% conseguiram vaga no público", indica a Deco, sublinhando que 92% fizeram o tratamento necessário no setor privado e lembrando que, nesta fatia, estão os que revelaram uma situação financeira crítica.

Segundo o barómetro de saúde em 2018, quatro em cada dez portugueses não vão ao dentista há mais de um ano e quase um terço da população diz que nunca vai ao dentista ou só vai em caso de urgência.

Atualmente, há cerca de uma centena de médicos dentistas distribuídos por 60 a 70 centros de saúde.