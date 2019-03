Centeno mantém meta de 0,2% para o défice de 2019

O ministro das Finanças mantém a previsão do défice deste ano em 0,2% do PIB, apesar de o valor de 2018 ter ficado abaixo do previsto pelo Governo.

"Não vejo razão para alterar a previsão neste momento", afirmou esta terça-feira Mário Centeno, na conferência de imprensa onde comentou o saldo orçamental das Administrações Públicas em 2018.

Os números foram divulgados pelo Instituto Nacional de estatística (INE): o défice orçamental de 2018 ficou nos 0,5% do PIB, abaixo dos 0,6% previstos pelo Governo, e depois do défice de 3% registado em 2017.

"Portugal ganhou a aposta da credibilidade" e conseguiu "mostrar à Europa que havia uma alternativa", afirmou Centeno.

"Não foi preciso um milagre nem afinal era aritmeticamente impossível alcançar estes resultados", disse ainda o ministro aos jornalistas.

"Só surpreende que, quem hoje desvaloriza estes resultados, sejam exatamente os mesmos que há três anos diziam e escreviam que o Governo não sobreviveria ao primeiro, ao segundo Orçamento e agora, afinal, é tudo normal. Tão normal, que agora acham possível ir ilimitadamente além dos compromissos que cumprimos", rematou.