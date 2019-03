Artur Soares Dias vai ser videoárbitro no Mundial sub-20

O árbitro português Artur Soares Dias foi anunciado, esta terça-feira, como videoárbitro no Mundial de sub-20, que se disputa entre 23 de maio e 15 de junho, na Polónia.

Na lista publicada pela FIFA, Soares Dias é o único português que estará em prova. No total, estarão 21 árbitros, 42 auxiliares, e 20 videoárbitros.

A seleção portuguesa disputa o torneio, depois de ter vencido o Europeu de sub-19, no último verão. Portugal disputa o grupo F, com a Argentina, Coreia de Sul e África do Sul.