UEFA abre processo disciplinar a Montenegro por cânticos racistas

A UEFA anunciou, esta terça-feira, que abriu um processo disciplinar à federação de Montenegro, por cânticos racistas durante o jogo contra Inglaterra, de qualificação para o Europeu 2020. Inglaterra venceu a partida por 5-1.

Para além dos cânticos racistas, o processo envolve ainda outras infrações: deflagração de pirotecnia, arremesso de objetivos, distúrbios entre adeptos e bloqueamento de escadarias, no acesso às bancadas.

Segundo o pequeno comunicado, a UEFA anunciou que a decisão do processo será anunciada no dia 16 de maio pelo Comité de Controlo e Disciplina do órgão que coordena o futebol europeu.

Raheem Sterling, jogador do Manchester City, tem sido vítima de racismo no futebol inglês nos últimos anos, e voltou a queixar-se no final da partida ao serviço da seleção. O extremo fez o último golo na vitória por 5-1, e reagiu nas redes sociais: "É a melhor forma de calar quem odeia, e sim, refiro-me aos racistas".