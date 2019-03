Manuel José: "Tenho amizade e admiração pelo Fernando, mas não arrisca um milímetro"

Manuel José diz que a seleção portuguesa voltou a mostrar falhas na finalização e um selecionador incapaz de mudar o rumo dos acontecimentos. Portugal voltou a registar um empate na qualificação para o Euro 2020, no Estádio da Luz, perante a Sérvia, repetindo a igualdade registada na primeira jornada, sexta feira passada, com a Ucrânia. Em declarações a Bola Branca, o técnico português criticou Fernando Santos:

O treinador de 72 anos concretiza o seu reparo explicando que diante de duas equipas muito defensivas, como Ucrânia e Sérvia, Fernando Santos "devia ter jogado com dois pontas de lança". Manuel José reconhece que Portugal tem "muitos virtuosos", mas escasseiam finalizadores.

O campeão europeu tem a uma mais-valia chamada Cristiano Ronaldo, mas que já não é "São Cristiano". Apesar dos anos pesarem no desempenho do capitão a verdade é que as "equipas encolhem-se" perante o avançado da Juventus e isso deveria determinar "uma presença maior" de goleadores nas áreas adversárias.