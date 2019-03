A pressão está do lado do FC Porto no clássico do próximo sábado, defende Barroso, antigo internacional do Braga, que entre 1996 e 1998 defendeu o emblema do dragão. Barroso, numa entrevista a Bola Branca, sublinha que só um Porto a grande nível sairá da “Pedreira” com os três pontos:

“A maior pressão está do lado do FC Porto, porque sabe que tem que ganhar. O Braga vai lutar pela vitória, mas menos pressionado, porque está mais longe do primeiro lugar”, considera o antigo médio, para quem o facto de o Braga jogar em casa equilibra os pratos da balança ao favoritismo.

“O Sporting de Braga tem sido muito forte em casa. O Porto terá de estar a um grande nível. Todos sabemos – e eu falo por experiência própria - que o FC Porto aparece nestes momentos, mas terá de contar com uma excelente oposição no municipal de Braga” diz à Renascença o antigo jogador, agora com 48 anos de idade.

"Não foi por Dyego Sousa que a seleção não venceu"

Barroso, várias vezes internacional pela seleção portuguesa, foi espetador atento da estreia de Dyego Sousa, como titular, pela seleção portuguesa, frente à Sérvia. Para Barroso, não foi pelo ponta-de-lança do Braga que a equipa treinada por Fernando Santos se ficou pelo empate, graças a um golaço do médio portista Danilo Pereira.

“Foi um grande golo do Danilo”, diz nesta entrevista, para adiantar que “a equipa portuguesa lateralizou muito o jogo, o que não ajudou Dyego Sousa, que é um jogador de área”. Para Barroso “não foi por Dyego Sousa – que obviamente precisa de algum tempo de adaptação à seleção – que Portugal acabou por empatar”.

Barroso retirou-se das competições em 2005, ao serviço do SC Braga. O Braga-FC Porto está marcado para sábado, às 15h30, no Estádio Municipal de Braga, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.