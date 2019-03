Tondela não pensa na vitória na Luz na temporada passada, mas quer repetir o feito

Tomané, avançado do Tondela, reconhece a dificuldade para o encontro da próxima jornada, no Estádio da Luz, frente ao Benfica, mas não esconde o objetivo de vencer a partida e repetir o feito da temporada passada:

"É um jogo muito difícil, estão em primeiro lugar e jogam em casa, com os seus adeptos. Temos de ser perfeitos e tem de ser um jogo em que corra tudo bem para conseguirmos os três pontos", começou por dizer o ponta-de-lança, em conferência de imprensa.

Na temporada passada, o Tondela surpreendeu e venceu no Estádio da Luz por 3-2, jogo em que Tomané fez um dos golos da equipa de Pepa. O principal goleador da equipa de Pepa acredita que esse resultado faz parte do passado, e foca-se na luta pela manutenção desta época:

"Esse jogo faz faz parte do passado, e o foco está na luta deste ano. Está muito difícil, descem três equipas, no ano passado só desciam duas, e as coisas não estão a correr tão bem como na época passada, mas estamos na luta pela manutenção e, até ao fim, vão ser sete jogos, sete finais".

O Tondela ocupa a 16ª posição da I Liga, lugar de despromoção, com 25 pontos. O Benfica lidera a tabela, com 63 pontos, os mesmos que o FC Porto. Benfica-Tondela está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio da Luz, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.