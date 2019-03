Devin Booker marca 59 pontos, mas Suns perdem em Utah

Devin Booker apontou 59 pontos, mas não conseguiu evitar uma pesada derrota no terreno dos Utah Jazz, por 125-92.

Já sem hipótese matematica de deixar o último lugar da conferência oeste, os Suns voltaram a conceder uma pesada derrota. Devin Booker foi uma das figuras da partida, ao apontar 59 pontos, quatro ressaltos e quatro assistências. Deandre Ayton, primeira escolha do draft de 2019, fez nove pontos e sete ressaltos.

Do lado dos Jazz, Rudy Gobert esteve em destaque, com um duplo-duplo, com 27 pontos e dez ressaltos. Ricky Rubio e Derrick Favors apontaram 18 pontos.

Os Phoenix Suns somaram a quarta derrota consecutiva, e levam 17 vitórias e 58 derrotas esta época. Já os Utah Jazz estão muito próximos de segurar um lugar nos "play offs", atualmente em 5º lugar a oeste, com 44 vitórias e 30 derrotas, o mesmo registo que os LA Clippers, e com mais uma vitória do que San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder.

Outros resultados:

Orlando Magic 119-98 Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies 115-103 Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers 148-144 Brooklyn Nets