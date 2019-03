Filho de Schumacher em testes na Fórmula 1

Mick Schumacher, filho do lendário piloto Michael Schumacher, vai fazer testes pela Ferrari e Alfa Romeo, após o Grande Prémio do Bahrain, nos dias 2 e 3 de abril.

O jovem piloto de 20 anos, que venceu o Campeonato da Europa de Fórmula 3 na última temporada, prepara-se para se estrear no segundo escalão, a Fórmula 2, na equipa Prema Racing, segunda formação da Ferrari.

Schumacher vai realizar o primeiro dos dois dias de testes no carro da Ferrari, sendo que testará o Alfa Romeo no segundo dia. Em declarações reproduzidas no site da Fórmula 1, o filho de Michael Schumacher mostrou-se agradecido pela oportunidade:

"Estou muito entusiasmado e quero agradecer à Ferrari e à Alfa Romeo. Vai ser uma grande experiência, mas por agora estou a colocar isso de parte e focar-me na minha primeira corrida na Fórmula 2", disse.

Mattia Binotto, chefe de equipa da Ferrari, valorizou os talentos da "Prema Racing" e destacou a aposta na juventude por parte da equipa italiana: "Acreditamos no valor da nossa academia, que tem um grande nível de treino para os jovens talentosos, e a nossa aposta no Charles Leclerc só prova isso".