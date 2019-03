Um fogo de grandes dimensões obrigou ao corte da Autoestrada 28 (A28), em Esposende, Braga, nos dois sentidos.

O foco do incêndio encontra-se no nó entre Esposende e Antas, numa zona de mato com eucalipto e pinheiro.

À Renascença, fonte do Comando de Operações de Socorro de Braga revelou que no local já está um helicóptero, mas já foram acionados mais meios.

O alerta foi dado poucos minutos depois das 6h00.