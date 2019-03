Os erros de arbitragem em manchete

O erro de arbitragem do árbitro polaco Szymon Marciniak, no empate a uma bola entre Portugal e Sérvia, são o principal destaque das manchetes dos jornais desportivos desta terça-feira.

O jornal "Record" diz que "era penálti", com uma fotografia da mão na bola de um defesa sérvio, após cabeceamento de André Silva. O árbitro assinalou grande penalidade, mas reverteu a decisão, após indicação do árbitro assistente.

Já o jornal "A Bola" define o erro da equipa de arbitragem como "sem desculpa", depois de Fernando Santos ter anunciado que o juiz da partida terá conversado com o selecionador português e reconhecido o erro.

O jornal "O Jogo" dá destaque ao golo de Danilo, o único tento certeiro português da noite: "Muita pólvora e só um missil".

As declarações de Óliver em relação à eliminatória dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, o interesse do Sporting em Vietto, a lesão de João Félix e as acusações de Vitor Catão a Luís Filipe Vieira são também destaque nas capas dos jornais desportivos.