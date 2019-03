Conor McGregor retira-se dos combates aos 30 anos de idade

O lutador irlandês Conor McGregor vai retirar-se das artes marciais. O anúncio fei feito pelo próprio, num pequeno comunicado nas redes sociais:

"Rápido anúncio. Decidir retirar-me do desporto conhecido como "Mixed Martial Art". Desejo tudo de bom aos meus antigos companheiros, e junto-me a todos os meus ex-colegas na reforma", pode ler-se.

Esta não é a primeira vez que McGregor anuncia a reforma. O lutador de 30 anos também recorreu ao Twitter em 2016, para dizer que estaria de saída dos combates, decisão que reverteu poucas semanas depois, com um contrato assinado para defrontar Nate Díaz, combate que lhe retirou a condição de invencibilidade na MMA.

McGregor retira-se com 21 vitórias e apenas quatro derrotas, numa carreira que dura desde 2008. Em 2017, McGregor deixou o octágono e realizou uma batalha de boxe, contra Floyd Mayweather, também ele invicto na sua modalidade. McGregor sofreu "KO" no 10º "round", naquele que é considerado o combate do século.