Mais de 140 operacionais combatem fogo em Águeda

Um incêndio que deflagrou na noite de segunda-feira numa zona florestal em Águeda está a ser combatido por 142 operacionais, segundo confirmou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

“O alerta para o incêndio foi dado pelas 21h30, junto à autoestrada 25, em Serém, no concelho de Águeda. As chamas continuam ativas, mas até ao momento não existem feridos, nem povoações em risco”, adiantou fonte do CDOS.

Segundo a mesma fonte, as chamas lavram numa zona de eucaliptal.

Estão no local 142 operacionais, apoiados por 42 viaturas, de várias corporações de bombeiros do distrito de Aveiro, GNR e autoridades locais.

