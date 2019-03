Dominado incêndio em Águeda

Um incêndio que deflagrou na noite de segunda-feira numa zona florestal em Águeda e que chegou a ser combatido por 142 operacionais, foi hoje dominado, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

"O fogo foi dado como dominado às 5h08" e encontra-se agora "em fase de rescaldo e vigilância", estando agora 90 operacionais com 28 viaturas a acompanhar as operações, disse à Lusa a mesma fonte.

"Não há até ao momento feridos a registar", concluiu.

"O alerta para o incêndio foi dado pelas 21h30, junto à autoestrada 25, em Serém, no concelho de Águeda. As chamas continuam ativas, mas até ao momento não existem feridos, nem povoações em risco", adiantou fonte do CDOS, cerca das 00h15.

Segundo a mesma fonte, as chamas lavram numa zona de eucaliptal.

De acordo com comandante dos Bombeiros de Águeda, Francisco Santos, a maior dificuldade prendeu-se com a existência de ventos fortes e com os constrangimentos de acesso a um dos locais.





[notícia atualizada às 6h40]