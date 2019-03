Polícia Marítima portuguesa resgata 47 migrantes na Grécia

Polícia Marítima está integrada na operação Poseidon, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço.