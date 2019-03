Inglaterra entra a perder, mas goleia Montenegro

A seleção inglesa venceu, esta segunda-feira, Montenegro, por 5-1, e lidera, de forma isolada, o grupo A de qualificação para o Europeu de 2020.

A equipa liderada por Gareth Southgate não se livrou do susto, ao entrar a perder logo aos 17 minutos, por Vesovic. A formação inglesa colocou o pé no acelerador e chegou à vantagem ainda antes do intervalo, com golos de Keane e Barkley.

Na segunda parte, tempo para o "bis" de Ross Barkley, e golos de Harry Kane e Raheem Sterling.

Com este goleada e juntando a vitória por 5-0 contra a República Checa, na primeira jornada, Inglaterra lidera o grupo A com seis pontos, mais quatro do que o segundo classificado, a Bulgária, que empatou as duas partidas disputadas.

Outros resultados:

Turquia 4-0 Moldávia

Andorra 0-3 Albânia

França 4-0 Islândia

Kosovo 1-1 Bulgária