Fernando Santos: "O árbitro pediu-me desculpa pelo erro"

Fernando Santos, selecionador português, criticou a arbitragem no empate a uma bola contra a Sérvia, no Estádio da Luz, depois do árbitro ter voltado atrás na decisão de assinalar uma grande penalidade a favor da seleção portuguesa:

"Inexplicavelmente o fiscal de linha, a 40 metros, anula uma decisão de penálti. O próprio árbitro já me pediu desculpa, reconheceu que cometeu um erro. Mas não adianta pedir desculpa depois. O árbitro de linha não pode marcar uma coisa que não vê. Com videoárbitro, seriam duas vitórias, e não dois empates. Eramos os justos vencedores", começou por dizer aos microfones da RTP.

O selecionador analisou a partida e destaca a falta de eficácia da seleção, que dominou grande parte do jogo: "Todos viram que lutámos e fizemos tudo o que pudemos. Acreditem em nós, porque a equipa merece, e jogámos bem. Sofremos um golo num contra-ataque, criámos imensas oportunidades, mas o futebol também tem disto".

Depois de dois empates, em casa, contra Ucrânia e Sérvia, os dois grandes rivais de Portugal na luta pela qualificação para o Europeu 2020, Fernando Santos reconhece a situação delicada: "Não é favorável. Só temos dois pontos, mas temos talento, raça e querer para os jogos que sobram. Vamos lutar pelos três pontos na Ucrânia e na Sérvia e vamos continuar com a mesma vontade nos próximos jogos".