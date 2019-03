Vem aí o Apple News+. Quase 300 revistas e jornais por 9,99 dólares

A Apple anunciou esta segunda-feira um serviço de assinatura para notícias, o “Apple News +”. É uma versão premium da aplicação que empresa já tinha lançado em 2015 e que juntava os artigos de vários jornais e revistas.

Tal como acontece com outros serviços de distribuição de conteúdos, como é o caso do Netflix e do Spotify, o Apple News Plus vai permitir, por uma mensalidade de 9,99 dólares (8,82 euros), aceder a cerca de 300 revistas e jornais. Segundo a empresa, o valor será dividido 50-50 com as empresas detentoras dos títulos.

Entre os 300 títulos disponíveis no serviço nos EUA estão a “The New Yorker”, “Esquire”, “The Atlantic”, “National Geographic”, “Men's Health” e “Vogue”. O grande nome do novo serviço da Apple é o “The Wall Street Journal”.

Inicialmente o serviço só estará disponível apenas nos Estados Unidos e no Canadá, mas é esperado que o serviço chegue ao Reino Unido ainda este ano. Não há informações sobre quando o serviço chegará a Portugal.

Na apresentação do serviço, a Apple colocou ainda a ênfase na privacidade dos leitores, garantindo que a aplicação não vai recolher dados de leitura. "O que lê no Apple News não te vai seguir pela web", diz a empresa.