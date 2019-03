Juiz ordena libertação do ex-Presidente do Brasil Michel Temer

Michel Temer foi preso (juntamente com o ex-ministro Wellington Moreira Franco) na quinta-feira. Esta segunda, o juiz desembargador Antonio Ivan Athié, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, determinou a libertação do ex-presidente brasileiro. A notícia está a ser avançada pelo jornal Estadão.

A prisão de Temer está relacionada com a investigação Lava Jato e o desvio de fundos da empresa petrolífera estatal Petrobras. Segundo denunciou o empresário José Antunes Sobrinho (proprietário da Engevix) à Polícia Federal, o mesmo pagou um milhão de reais em subornos a pedido do coronel João Baptista Lima Filho (amigo de Temer) e do ex-ministro Moreira Franco, sempre com o conhecimento do Presidente Michel Temer.

Durante o mandato presidencial de Temer, o Ministério Público pediu por duas vezes ao Supremo Tribunal a abertura de processos por corrupção contra si, mas o Congresso brasileiro negou-se sempre a autorizar o levantamento da imunidade do Presidente brasileiro.

Michel Temer, 78 anos, é o segundo ex-presidente brasileiro a ser detido no espaço de um ano. O primeiro foi Lula da Silva, que cumpre pena de prisão.