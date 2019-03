Maras: "Portugal é favorito no papel, mas a Sérvia pode surpreender"

Nikola Maras, central sérvio do Chaves, considera Portugal o favorito para o duelo da segunda jornada de qualificação para o Europeu 2022, mas deixa o alerta para a capacidade de surpreender da seleção da Sérvia. Em declarações a Bola Branca, o defesa faz a antevisão da partida e confessa que não vai até Lisboa ver a partida:

"Não vou poder ir a Lisboa, é muito longe de Chaves e tenho treino amanhã de manhã. Vou ver pela televisão e será um grande jogo para assistir. Portugal é favorito no papel, mas a Sérvia tem os seus pontos fortes. Vai ser muito interessante", disse.

Maras destaca as ausências de Matic, Kolarov e Kostic, mas acredita que os substitutos "vão representar muito bem a Sérvia". O defesa do Chaves recorda as dificuldades da seleção sérvia em qualificar-se para a fase final das provas internacionais, e acredita que a seleção vai estar presente no Europeu de 2020:

"Sempre tivemos problemas para chegar às fases finais, mas acho que vamos conseguir. Portugal e Sérvia são as duas equipas mais fortes, mas a Ucrânia também é difícil", disse.

Regresso à seleção é objetivo

Maras soma duas partidas pela seleção principal da Sérvia e não esconde o objetivo de voltar a representar a seleção: "Vou dar tudo para voltar à seleção. Sei que na Sérvia olham para mim, mas neste momento há muitos jogadores para a minha posição, em melhores ligas. Sei que não é fácil chegar, mas ainda tenho muito a dar na seleção. Sou jovem e tenho muito tempo ainda".

Portugal-Sérvia está marcado para esta segunda-feira, às 19h45, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.