Chaves arranca a preparação para o Sporting com três ausências

O Desportivo de Chaves arrancou, esta segunda-feira, a preparação para a receção ao Sporting, com três ausências.

José Mota, novo treinador da equipa transmontana, apenas não contou com os internacionais Luther Singh, Ghazaryan e Calasan, que continuam ao serviço das respetivas seleções.

O plantel flaviense continua a preparar a receção ao Sporting na terça-feira, às 10h00. José Mota procura a sua segunda vitória consecutiva em igual número de jogos na liderança da equipa do Chaves.

O Chaves, penúltimo classificado com 24 pontos, recebe o Sporting, 4º com 55 pontos, no sábado, às 18h00, no Estádio Municipal de Chaves, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.