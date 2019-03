Madonna queria pôr um cavalo num palacete, mas autarca de Sintra não deixou

A cantora pop Madonna não gostou que o presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, chumbasse o seu pedido para fazer entrar um cavalo num palacete do século XVIII cuja gestão está a cargo da autarquia de Sintra, no qual a artista estava a gravar um videoclip. O chumbo enfureceu tanto a “rainha da pop” que chegou ao ponto de acusar Portugal de “ingratidão”.

Segundo a autarquia, permitir a entrada de um animal de grande porte no palácio é arriscado, porque “o soalho de madeira assenta sobre uma caixa de ar e podia ser danificado”. Ainda de acordo com a Câmara de Sintra, o facto de “o piso do rés do chão assentar sobre uma estrutura de vigas de madeira” impede que se realizem atividades que “provoquem vibrações” – algo que um cavalo certamente provocará.

“Há coisas que o dinheiro não paga”

Contactado pelo jornal “Expresso” sobre a polémica, o presidente da Câmara de Sintra reagiu, dizendo que “há coisas que o dinheiro não paga”.

“Tentaram tudo, até disseram que iam falar com o primeiro-ministro”, conta Basílio Horta. "Madonna é uma artista, mas o palácio é de todos e não é para ser estragado."

Assumindo que pressões deste género "não são habituais", o autarca diz que não vai alterar a sua decisão, apesar da “birra” da artista. "Levo muito a sério o princípio da igualdade", justificou.