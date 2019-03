Bernardo Silva está entre os 10 melhores médios do mundo para a "FourFourTwo"

Bernardo Silva integra a lista dos 10 melhores médios do mundo, composta pela conceituada revista "FourFourTwo".

O internacional português aparece no nono lugar da lista. A revista salienta que o médio tem sido "um dos principais componentes" do Manchester City e destaca os frequentes elogios que lhe são tecidos pelo treinador, Pep Guardiola.

"Que ano tem sido este, para o pequeno criativo português. Antes do Natal de 2017/18, só tinha sido titular em quatro jogos da Premier League, mas com o tempo, assumiu um papel permanente na recordista equipa de Pep Guardiola e tem sido um dos seus principais componentes desde então", lê-se no artigo.

Bernardo surge à frente de Thiago Alcantara (Bayern Munique) e é apenas superado por nomes como Paul Pogba (Manchester City), Sergio Busquets (Barcelona), Miralem Pjanic (Juventus), os colegas de equipa Kevin de Bruyne e David Silva, Toni Kroos (Real Madrid), N'Golo Kanté (Chelsea) e Luka Modric (Real Madrid), o primeiro classificado da lista.

O internacional croata, atual detentor da Bola de Ouro, além do "The Best" e do prémio de Melhor Jogador na Europa, "é um médio influente que eleva o jogo daqueles que o rodeiam", de acordo com a "FourFourTwo".