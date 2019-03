Uruguai revalida conquista da China Cup

O Uruguai venceu a China Cup pelo segundo ano consecutivo, esta segunda-feira, ao bater, na final, a Tailândia, por 4-0.

Com Sebastián Coates, do Sporting, no banco o jogo inteiro, e sem Cavani e Luis Suárez, por lesão, a seleção uruguaia adiantou-se no marcador logo aos cinco minutos, por intermédio de Matías Vecino. Ao minuto 37, Gastón Pereiro ampliou e, aos 57 minutos, Christian Stuani confirmou a goleada. Aos 87 minutos, Maxi Gómez fixou o resultado final.

O Uruguai chegou à final após derrotar o Uzbequistão, por 3-0. No jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares, a seleção uzbeque bateu a China, anfitriã da competição, por 1-0, com um golo de Eldor Shomurodov.