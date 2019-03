Travão a potenciais interessados. Neymar negoceia renovação com o PSG

Neymar Santos, o pai de Neymar Jr., revelou, esta segunda-feira, que está a negociar a renovação do filho com o Paris Saint-Germain.

Em entrevista ao portal "UOL Esporte", o pai do craque brasileiro afirmou que "as probabilidades de [Neymar] sair do PSG não são lá muito grandes".

"O facto do meu filho ser apontado a grandes clubes em todas as janelas de transferências não significa que vá sair do PSG. Ele tem duas transferências na vida, mas já lá vão 10 anos de especulações. O Neymar está no segundo ano de contrato. Ainda tem mais três anos de contrato e até já estamos a partir para uma renovação com o Paris Saint-Germain", contou.

O PSG tornou Neymar no jogador mais caro da história do futebol quando, no verão de 2017, pagou por ele 222 milhões de euros ao Barcelona. Desde então, têm surgido rumores de um eventual regresso ao Barcelona ou de uma mudança para o Real Madrid, porém, até ver, nada disso aconteceu.