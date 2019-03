Carlos César diz ser a verdadeira "oposição útil" ao Governo

Foram dois dias de jornadas parlamentares que acabaram sem a habitual intervenção do líder do Partido Socialista (PS), António Costa, que não se deslocou a Portalegre, apesar de andar esta segunda-feira pelo Alentejo e sem a sua habitual representante, a secretária-geral adjunta Ana Catarina Mendes.

Sobra o líder parlamentar socialista e presidente do partido, que questionado pela Renascença sobre a ausência de iniciativas legislativas no final mais umas jornadas referiu que a bancada produz relatórios onde nunca são incluídos elogios.

Há "propostas e críticas", com Carlos César a assumir-se como oposição ao Governo, fazendo "o papel útil que a oposição não faz, porque a oposição tem apenas uma visão destrutiva do Portugal que encontra", já os socialistas têm, diz, "uma visão do Portugal" que querem.

Nestas declarações aos jornalistas no final da visita à Pousada da Juventude de Portalegre, encerrada durante o anterior Governo PSD-CDS, o líder parlamentar do PS foi confrontado com diversas críticas de falta de investimento no distrito, entre elas da presidente da Câmara de Nisa, Idalina Trindade, que pediu aos deputados a construção de uma barragem para o Pisão e uma ligação direta à autoestrada.

Carlos César reconhece que, "do ponto de vista das acessibilidades, é preciso fazer algo mais do que está feito e programado" e garante que, para o PS, "é importante que o Programa Nacional de Investimentos consagre, numa dimensão significativa, investimentos no interior, no caso em Portalegre".

Ora, Portalegre permanece a única capital de distrito sem ligação directa à autoestrada, é servida por um IP para se chegar ao centro da cidade, mas para César não se podem fazer "estradas, caminhos para o nada e o problema é, precisamente, preencher o nada, com a fixação de serviços e investimentos", contexto em que "a acessibilidade é um desses fatores, mas mais importante é que o Governo consiga atrair investimentos".

Em jeito de conclusão, o dirigente do PS refere que "é muito importante que as políticas do Governo que correspondem a uma nova atenção às regiões do interior tenham maior efetividade no plano das acessibilidades, da fiscalidade, dos serviços". Isto tendo em conta que "Portalegre é uma região que perdeu 20% da população ao longo dos últimos 25 anos e é preciso parar essa sangria num distrito como este".

As jornadas terminaram com uma deslocação às margens do Tejo, no concelho do Gavião, na praia fluvial com o mesmo nome, mas já sem líder parlamentar, que irá deslocar-se a Évora ao doutoramento honoris causa do cientista e deputado do PS Alexandre Quintanilha.