Real Madrid estará disposto a dar 280 milhões por Mbappé

O Real Madrid estará disposto a desembolsar 280 milhões de euros para contratar Kylian Mbappé ao Paris Saint-Germain, de acordo com a revista francesa "France Football".

Mbappé é o alvo número um do Real Madrid para o mercado de transferências de verão. A precoce eliminação de todas as provas em que estava inserido (no campeonato, está a 12 pontos do Barcelona) e o consequente regresso de Zinedine Zidane ao comando técnico ditaram que haverá sérias mudanças no clube espanhol. Segundo a "France Football", o Real tem cerca de 500 milhões de euros para gastar: 400 milhões já estão guardados, enquanto os outros 100 deverão advir da venda de Gareth Bale a um clube da Premier League.

O primeiro (e mais caro) alvo deverá ser Mbappé, por quem o ainda tricampeão europeu deverá fazer uma proposta, ao PSG, de 280 milhões de euros. A referida revista adianta que as negociações arrancarão nas próximas semanas e que este negócio promete ser a "novela da primavera e, quiçá, do verão". A favor do Real Madrid estará Zidane, um treinador que, pelo seu passado como jogador - e pelo facto de ter levado o clube à conquista de três Ligas dos Campeões - atrai as estrelas.

Mbappé já esteve perto de Madrid no verão de 2017. Segundo revelou, há pouco tempo, o "Football Leaks", o clube madrileno chegou a oferecer um total de 214 milhões de euros pelo avançado francês, de 20 anos, que no entanto preferiu rumar ao PSG, clube da cidade de que é natural.

Contudo, Mbappé não é o único alvo do Real Madrid para o verão. Também Paul Pogba, do Manchester United, que disse recentemente que o "Real Madrid é um sonho, especialmente com Zidane", e Eden Hazard, do Chelsea, que por várias vezes admitiu que o seu clube do sonho é o Real Madrid, estão na lista de compras do clube da capital espanhola.