Miguel Oliveira pronto para a luta

Miguel Oliveira prepara-se para o GP da Argentina, já este fim-de-semana, e espera voltar a entrar na luta pelos pontos, tal como aconteceu na prova de estreia, no Qatar. O piloto português definiu essa como a sua meta, a par de mais alguns objetivos que pretende consolidar.

"Espero que possamos continuar a luta onde ficámos no Qatar, que foi a lutar pelos pontos. Esta é a minha meta, continuar a melhorar a minha performance, sentir-me melhor com a equipa, com a moto e com as afinações. Estou confiante e pronto para ir de novo à luta", disse Miguel Oliveira, em declarações à sua assessoria de imprensa.

O piloto da KTM foi 17º no Qatar, mas esteve durante grande parte da corrida entre os 15 lugares pontuáveis. Miguel espera adaptar-se rapidamente ao Circuito Termas do Rio Hondo. Um traçado que conhece bem, mas onde, sublinha, nunca rodou com a KTM do MotoGP. "Vamos tentar descobrir esta moto com uma pista que conheço e gosto muito. Vai ser um fim-de-semana positivo", prevê o piloto.

O GP da Argentina, segunda prova do Mundial de MotoGP, está marcado para domingo, às 19h00.