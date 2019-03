João Félix fora da lista de Portugal para a Sérvia

João Félix vai falhar o encontro de Portugal frente à Sérvia, desta segunda-feira, relativo à qualificação para o Euro 2020.

O avançado do Benfica, que tinha falhado o último treino de preparação para a partida, devido a uma entorse, ficou fora da lista que a Federação Portuguesa de Futebol entregou à UEFA, para o jogo com os sérvios.

João Félix fica, também, em dúvida, para o próximo jogo do Benfica, a seguir à paragem para as seleções. O líder do campeonato recebe o Tondela no domingo, às 20h30.

Certo é que o não marcará presença no segundo jogo de Portugal de apuramento para o Euro 2020, que se realiza esta segunda-feira, às 19h45, no Estádio da Luz. O Portugal-Sérvia tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.