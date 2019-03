Drulovic: "Cuidado com Tadic e Jovic"

O aviso de quem conhece bem o futebol sérvio, mas também o português. Ljubinko Drulovic fala de uma seleção da Sérvia que se vai apresentar diante de Portugal, esta quinta-feira, a jogar em contra-ataque, para explorar a qualidade de Dusan Tadic e Luka Jovic.

O antigo internacional sérvio, que jogou em Portugal, em clubes como FC Porto, Benfica, Gil Vicente e Penafiel, olha com atenção para um encontro, de qualificação para o Euro 2020, em que a Sérvia “vai tentar defender à espera do erro de Portugal". "Vai tentar jogar em contra-ataque como fez a Ucrânia", explica, em entrevista a Bola Branca.

O antigo avançado avisa para a qualidade de jogadores como Dusan Tadic e Luka Jovic, que podem surpreender a defesa portuguesa: “Tadic jogou contra o Benfica pelo Ajax, fez um grande jogo no Estádio da Luz. É o jogador em melhor forma e pode resolver o jogo, porque é muito forte no último terço do campo. Há outros jogadores num excelente momento de forma, como Luka Jovic, um avançado que já esteve no Benfica."

Drulovic, que atualmente treina a seleção de sub-23 do Uzbequistão, dá um "pouco mais de favoritismo" a Portugal, que só não venceu frente à Ucrânia devido "à boa exibição do guarda-redes" adversário.

O segundo jogo de qualificação para o Euro 2020 está marcado para esta segunda-feira, às 19h45, no Estádio da Luz. O Portugal-Sérvia tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.