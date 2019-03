Campeão da NFL retira-se aos 29 anos

O jogador de futebol americano Rob Gronkowski anunciou, durante a madrugada desta segunda-feira, que decidiu colocar um ponto final na carreira, aos 29 anos.

No Instagram, o "tight end" dos New England Patriots, que em fevereiro se sagraram campeões da NFL, ao baterem os Los Angeles Rams no Super Bowl, revelou que esta é, "até agora, a maior decisão" da sua vida.

"Tudo começou quando tinha 20 anos, no palco do 'draft' da NFL, quando o meu sonho se tornou realidade. Agora, aqui estou eu, a poucos meses de fazer 30 anos, com uma decisão que sinto que é, até agora, a maior da minha vida. Vou retirar-me do futebol americano", pode ler-se na publicação de Gronkowski.

No "post" do Instragram, o atleta, que venceu três vezes o Super Bowl, agradeceu aos Patriots, aos seus companheiros de equipa e aos adeptos "pelas incríveis memórias".

"Obrigado a todos por aceitarem quem sou e a dedicação que que pus no meu trabalho para ser o melhor jogador que podia ser. Mas agora é altura de seguir em frente", escreveu, celebrando "a incerteza do que vem a seguir".