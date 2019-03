Nuno Gomes: "João Félix tem tempo para se estrear pela seleção"

Depois de ter sido suplente não utilizado diante da Ucrânia, João Félix aguardava que a estreia pudesse acontecer esta noite, no Estádio da Luz, no segundo jogo da seleção portuguesa na fase de apuramento para o Euro 2020, frente à Sérvia.

Contudo, uma entorse no treino de domingo coloca sérias reticências quanto a sua possível utilização na partida de logo à noite. Nuno Gomes, em declarações a Bola Branca, reconhece que a estrear-se Portugal "em sua casa seria uma marca e um acontecimento bonito" na carreira do ainda jovem jogador, mas que caso não aconteça, lembra o antigo capitão de Benfica e Portugal, haverá tempo para que isso suceda porque a sua qualidade levá-lo-á a somar "muitos jogos nas costas", com a camisola da seleção. "Ele tem tempo para se estrear", acrescenta.

Sobre o jogo desta noite, o antigo goleador alerta para os perigos do ataque sérvio, com um "Jovic que tem estado em grande plano", mas sem deixar de sublinhar as "ausências de peso" de Matic, Kolarov e Fejsa.

Na opinião do antigo avançado, a fórmula para bater os sérvios passa por jogar como fez "nos últimos 45 minutos" com a Ucrânia. Nuno Gomes recorda que Portugal já tem o "número um" Cristiano Ronaldo, mas que além da sua principal figura existem do "meio-campo para a frente jogadores que pela sua qualidade podem desbloquear o jogo", caso este entre num impasse.

Portugal empatou com a Ucrânia no arranque da campanha para o Euro 2020. Faz o segundo jogo da qualificação, esta noite, a partir das 19h45, com a Sérvia. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.