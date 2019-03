O lugar de Sérgio Oliveira é no FC Porto

Se Sérgio Oliveira regressar ao FC Porto para ser opção na próxima época, só estará a colocar as coisas no rumo certo. Opinião de Nuno Santos, antigo companheiro de equipa do médio emprestado ao PAOK.

Para o antigo jogador do Paços de Ferreira, “pela qualidade que tem demonstrado", Sérgio Oliveira já "não precisa de apresentações” e nada tem a provar ao treinador do FC Porto, Sérgio Conceição.

"Conheço o Sérgio desde o tempo do Paços de Ferreira e acho que ele já provou que merece a oportunidade no plantel do FC Porto, onde tem correspondido sempre que é chamado", salienta o agora ex-jogador.

Opção pela Grécia surpreendeu



Nesta entrevista, Nuno Santos define Sérgio Oliveira como um atleta “muito inteligente, com finalização acima da média e cuja qualidade no último passe” leva a que seja um jogador a ter muito em conta.

O PAOK tenta baixar o valor de 12 milhões de euros da opção de compra, fixado quando, em janeiro, Sérgio Oliveira rumou à Grécia, para ter mais oportunidade de jogar. Em todo o caso, a opção pelo emblema de Salónica surpreendeu Nuno Santos, até porque Sérgio Oliveira tinha sido um dos obreiros do título do FC Porto da temporada passada.

“Dei-lhe os parabéns por ter sido campeão e pelos últimos jogos no campeonato, em que esteve muito bem. Fiquei surpreendido pelo facto de ele ter saído”, confessa a Bola Branca o ex-companheiro de equipa de Sérgio Oliveira. Apesar disso, Nuno Santos reconhece que é natural “um jogador querer jogar mais, qualquer que seja a concorrência”.