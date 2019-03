FPF convidou 500 jovens em risco de exclusão a assistir aos jogos com Ucrânia e Sérvia

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou, esta segunda-feira, que convidou diversas associações para assistir aos jogos da seleção nacional frente à Ucrânia e à Sérvia, de qualificação para o Euro 2020.

No site oficial, a FPF explica que esta iniciativa se insere "no âmbito da sua política de responsabilidade social", em que se inclui "a inclusão social através do futebol". No total, são cerca de 500 crianças e jovens em risco de exclusão pelo contexto social em que vivem ou por serem portadoras algum tipo de doença.

"Tratou-se de uma oportunidade de lhe proporcionar um dia diferente, que de outra forma não seria possível", assinalou a FPF.

O segundo jogo a que estes jovens e crianças terão a oportunidade de assistir é o Portugal-Sérvia, que se realiza esta segunda-feira, às 19h45, no Estádio da Luz. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Instituições convidadas pela Federação

CRIB – Centro de Recuperação Infantil de Benavente

Grupo Desportivo Pampilhosense

CERCITOP

APSA – Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger

Serviço Jesuíta aos Refugiados – Centro Pedro Arrupe

Instituição Lar de Rapazes “A Âncora”

Instituição Criar-T

Instuição Ser+

Grupo de Pessoas em Situação de Sem Abrigo da zona da grande Lisboa

Clube Ferreirense

Santa Casa da Misericórdia de Mafra

Fundação do Desporto para apoio de pessoas em Situação de Sem Abrigo

Fundação S. João de Deus

Projeto Os Resistentes – Liga Portuguesa Contra o Cancro