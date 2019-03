Sporting

Dias Fereira considera "razoável" o acordo por Gelson Martins. "Importante era fazer dinheiro"

25 mar, 2019 - 12:45 • Redação

Antigo dirigente dos leões acredita que o interesse do Mónaco em ficar com o internacional português em definitivo tornou o Atlético de Madrid mais flexível à negociação com o Sporting.