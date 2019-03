Autarca da Beira avisa: "A cólera está à porta" de Moçambique

As Nações Unidas anunciaram a instalação de campos de abrigo temporário, com tendas e hospitais de campanha, para onde vão ser conduzidas os 89.000 desalojados (um número que tem crescido todos os dias) que estão nos centros de acolhimento improvisados.

Depois do pesadelo do ciclone, Daviz Simango teme o pesadelo de um surto de doenças.

Daviz Simango, presidente do município da Beira, no centro de Moçambique, referiu disse esta segunda-feira que há várias mortes registadas com sintomas de cólera, elevando os receios de um surto após o ciclone Idai.

Malária, a outra preocupação

Também a malária deve ser uma das maiores preocupações para as autoridades moçambicanas. O alerta é feito pelo diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT), Paulo Ferrinho, que considera esta doença a "grande ameaça" à saúde pública em Moçambique.

"A malária é a grande ameaça que podemos esperar em termos de doenças. Outra doença importantíssima é a cólera. Essas duas doenças vêm-nos imediatamente à mente", disse Paulo Ferrinho.

O diretor do IHMT, que falava à agência Lusa, em Lisboa, sublinhou, por outro lado, o impacto das inundações e da passagem do ciclone Idai - que causou 447 mortos e deixou um rastro de destruição - no funcionamento dos serviços de saúde, nas comunicações ou no fornecimento de água potável.

"Isso leva à quebra dos sistemas de prestação de serviços de saúde e de apoio às populações que depois se vai refletir em coisas como a falta de acesso a alimentos, diarreias infantis, falta de acesso das mulheres grávidas a um parto seguro, falta de acesso a locais onde possa haver apoio para recém-nascidos", apontou.

"O colapso do sistema social é talvez a maior tragédia que os moçambicanos vão ter que enfrentar", acrescentou.

Por isso, sustentou, a ajuda humanitária, que nesta primeira fase se destina a satisfazer necessidades imediatas de água, alimentos, cuidados básicos de saúde e tratamento das doenças mais prevalentes, terá que evoluir posteriormente "para a reconstrução do sistema social e de saúde".

"É qualquer coisa que se vai prolongar pelos próximos dois a três anos", estimou.