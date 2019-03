Nova tecnologia de proteção contra incêndios nasceu em Coimbra

As soluções foram desenvolvidas por 25 investigadores e construídas no âmbito do projeto “Fire Protect – Sistemas de Proteção de Pessoas e Elementos Críticos Expostos ao Fogo”, coordenado por Domingos Xavier Viegas.

Proteção de habitações e populações

Os resultados dos testes realizados foram “bastante promissores”, indica a nota de imprensa. Com este sistema – em que os cientistas ainda estão a explorar diversos formatos possíveis – é possível “dar condições adequadas, por exemplo, a residentes que estejam a tentar proteger as suas casas quando o fogo se aproxima, evitando que estejam à última hora a correr com baldes e mangueiras”.

As experiências realizadas, com vegetação real e com fogos de grande intensidade, demonstraram que, “com recurso a uma pequena quantidade de água, o sistema molha a vegetação de forma eficaz e consegue proteger um perímetro de algumas centenas de metros. Quando as chamas chegam junto dessa zona humedecida baixam a sua intensidade”.

Sistema de aspersão

Pretende proteger a construção e é instalado no próprio edifício. Asperge água para humedecer o telhado e as paredes, de forma a reduzir as consequências do impacto do fogo quando as chamas se aproximam.