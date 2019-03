Danny: "Bernardo Silva é craque e um dos melhores do mundo"

As esperanças numa vitória de Portugal estão depositadas, como sempre, em Cristiano Ronaldo, mas Danny, em declarações a Bola Branca, promove outro nome: Bernardo Silva.

"É um craque com muita qualidade e valor", descreve. O ex-jogador confia que se mantiver a ambição, o esquerdino do Manchester City será "um dos melhores do mundo" e é por isso que confia que o extremo formado no Benfica será a companhia perfeita para Ronaldo no ataque à baliza da Sérvia.



Portugal empatou (0-0), na sexta-feira, com a Ucrânia fruto de um "Pyatov [guarda-redes] inspirado" e que impediu os golos de Cristiano Ronaldo e seus pares. O empate com os ucranianos, apesar de se tratar de um resultado negativo, servirá de "motivação" para o desafio desta noite, na opinião de Danny.

O antigo médio do Sporting sente que a Sérvia "jogará com um bloco mais defensivo, embora tenha bons jogadores no ataque e no meio-campo". Sinais para que o conjunto de Fernando Santos esteja prevenido, já que o opositor de hoje é "mais experiente" e com internacionais que jogam nas melhores ligas europeias.

Danny identifica "muita qualidade" na nova geração que abastece a seleção e crê que dá "garantias para o futuro". No entanto, sublinha a necessidade de começar a pontuar nesta fase para garantir o apuramento para a fase final do Euro 2020. O antigo internacional português acredita que, mesmo com dificuldades, a seleção portuguesa "é bastante boa" e capaz de bater a Sérvia, esta noite, no Estádio da Luz, em Lisboa.

O Portugal-Sérvia, segundo jogo da fase de apuramento para o Euro 2020, está agendado para as 19h45. Encontro com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.