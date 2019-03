Zidane? "Ainda não podemos falar em carreira", diz Mourinho

José Mourinho acredita que ainda é cedo para se olhar para Zinedine Zidane, vencedor de três Ligas dos Campeões pelo Real Madrid, como um treinador com carreira feita.

Em entrevista ao "Canal Plus", o treinador português elogiou o treinador do Real Madrid, mas deixou uma afirmação que não tem caído muito bem em Espanha: "Penso que ainda não podemos falar em carreira, no caso dele [Zidane], mas muito em breve. Zidane fez algo que ainda ninguém tinha feito, conquistou três Champions consecutivas."

José Mourinho chegou a estar na rota do Real Madrid, quando Solari foi despedido, no início de março. Contudo, o clube espanhol conseguiu o regresso de Zidane, que tinha saído no final da época anterior.

Apesar de ter perdido a cadeira para Zidane, Mourinho defendeu que o francês é "a melhor pessoa para o clube em causa".

"Está a começar a dar um novo passo na sua carreira. Tem de construir uma equipa, tomar decisões, comprar e vender jogadores. Tem de os treinar e incutir-lhes uma filosofia de jogo", afirmou Mourinho.

Zidane fez parte da equipa técnica de Mourinho, no Real Madrid. Foi mesmo o treinador português a levar o antigo jogador para o cargo.