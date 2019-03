Tatjana Maria elimina campeã em Miami

Tatjana Maria, 62ª da classificação WTA, afastou Sloane Stephens, campeã em título, do Open de Miami, na 3ª ronda do torneio. A tenista alemã, de 31 anos, controlou o jogo da norte-americana, número quatro do "ranking" mundial, com o seu ténis peculiar, com muitas bolas cortadas e sucessivas subidas à rede.

A partida ficou resolvida em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-2. Stephens nunca se adaptou à forma de jogar da adversária e não disfarçou a frustração por não conseguir impor o seu jogo.

Maria garantiu a passagem à 4ª ronda e marcou encontro com a checa Marketa Vondrousova, número 59 do planeta. Vondrousova eliminou e belga Elisse Mertens, na eliminatória anterior. As duas tenistas estão a atravessar um excelente momento de forma e ainda não perderam qualquer set no Open de Miami.