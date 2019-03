Paragem para as seleções não enerva Nuno Espírito Santo

A paragem dos campeonatos para os jogos das seleções nacionais costumam enervar os treinadores, que veem os seus jogadores partir e arriscar lesões que podem comprometer o que resta da temporada. Nuno Espírito Santo, treinador do Wolverhampton, não pensa assim.

"Não é uma altura de nervos para mim e não é para estar nervoso. É para ficar muito orgulhoso. Estamos muito orgulhos de que os nossos jogadores viagem para jogar pelas suas seleções", afirmou o técnico português, citado pelo site oficial do clube que orienta.

Nuno, que também já foi jogador, sabe que "poder competir pelos seus países é muito importante" para os atletas e significa muito. "Nós encorajamo-los, mas ao mesmo tempo, queremos que eles regressem com saúde e que continuem o trabalho no clube", assumiu. "Não é para estar nervoso, é para ver os jogos e esperar pelo melhor", acrescentou.

O Wolverhampton tem quatro jogadores na seleção portuguesa: Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota.

Nuno gosta de plantéis pequenos



Enquanto muitos treinadores pedem para ter mais jogadores, Nuno Espírito Santo pede para ter menos. O português, treinador do Wolverhampton, gosta de ter um plantel pequeno, de modo a dar minutos a todos e aumentar a "cumplicidade" entre os jogadores.

Em declarações reproduzidas no site oficial do Wolverhampton, Nuno explicou que o encurtamento do plantel "começou na temporada passada, mas é um processo em desenvolvimento".

"Começámos com 18 jogadores, mais os guarda-redes. Agora, temos 16, mais os guarda-redes. Claro que podemos recorrer aos sub-23, não não é uma questão de ser fácil ou difícil. É a nossa filosofia, acreditamos que, sendo o plantel curto, todos os jogadores estão envolvidos e têm tempo de jogo, e a relação entre eles fortalece-se quanto mais horas eles passam juntos. A nossa ideia é que ter um plantel forte e compacto ajuda-nos a tomar boas decisões", sustentou o técnico.

Nuno enalteceu a "cumplicidade" entre os jogadores, que, mesmo não jogando, "estão envolvidos", o que lhes facilita a entrada na equipa:

"Assim, eles sabem a sua função e o que têm de fazer dentro da dinâmica da equipa. Quando a oportunidade chega, temos de justificar."

Nuno Espírito Santo gostou da adaptação da equipa à Premier League e acredita que o trabalho feito na última época, no Championship, ajudou.

"Não mudámos, por isso só temos de continuar. Obviamente, os pontos são diferentes, mas o jogo é o mesmo. Só tens de te focar no que fazes, no que queres fazer e como queres jogar, e depois trabalhar", explicou.

O Wolves tem sido uma das surpresas da Premier League. Apesar de recém-promovida, a equipa de Nuno Espírito Santo, que conta no plantel com vários portugueses, está no sétimo lugar. À frente, tem apenas os seis gigantes: Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Manchester United e Chelsea.