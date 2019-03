Portugal nunca ficou dois jogos seguidos em branco com Fernando Santos

A seleção nacional pode encontrar na história e nas estatísticas motivação e confiança para derrotar a Sérvia, esta segunda-feira, no segundo jogo da fase de apuramento para o Euro 2020.

Desde outubro de 2014, data em que Fernando Santos assumiu o comando, a seleção nunca esteve dois jogos consecutivos sem marcar golos. O que faltou frente à Ucrânia (0-0) foi, precisamente, um golo, pelo que Portugal pode estar confiante nesse departamento.

Além disso, e mais importante ainda, o deslize frente à Ucrânia não é nada a que Portugal não esteja habituado. Começar mal o apuramento para um Europeu é já costume português: na qualificação para o Euro 2008, a seleção empatou (1-1) com a Finlândia; com vista ao Euro 2012, foi travada com Chipre (4-4); na corrida ao Euro 2016, perdeu com a Albânia (0-1). Portugal chegou à fase final em todas essas ocasiões.

Motivação do capitão



Por outro lado, há o fator Cristiano Ronaldo. O capitão não passava três jogos sem marcar desde 2015. O jejum começou no último jogo da fase de grupos do Mundial 2018, frente ao Irão. Continuou frente ao Uruguai, nos oitavos de final, em que Portugal foi eliminado. E, se tudo correr bem, terá terminado no nulo com a Ucrânia.

Ronaldo tem outra motivação, para este jogo. A Sérvia é uma das seleções, com que já jogou, a que nunca marcou. O avançado da Juventus ficou em branco nos dois jogos de apuramento para o Euro 2008, em 2007 (empates por 1-1), e no encontro de qualificação para o Euro 2016, em 2015, que Portugal venceu por 2-1 (CR7 não disputou o outro jogo).

O segundo jogo de qualificação para o Euro 2020 está marcado para esta segunda-feira, às 19h45, no Estádio da Luz. O Portugal-Sérvia tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.