Djokovic sofre mas avança para os "oitavos" em Miami

Novak Djokovic sofreu, durante a madrugada desta segunda-feira, para ultrapassar o argentino Federico Delbonis, e chegar aos oitavos de final do ATP 1000 de Miami.

Depois de já ter tido dificuldades para vencer o primeiro "set", o tenista sérvio, número um do mundo, chegou a ter uma vantagem de 3-1 no segundo, mas acabou por desperdiçá-la e perder o parcial para o número 83 do "ranking" ATP. Na "negra", Djokovic mostrou aquilo de que é feito e fechou o encontro com autoridade, ao fim de duas horas: 7-5, 4-6 e 6-1.



Djokovic volta à ação na próxima terça-feira, diante do espanhol Roberto Bautista Agut, número 25 da hierarquia mundial.