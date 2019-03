Houston Rockets garantem vaga no "play off"

Os Houston Rockets garantiram, na madrugada desta segunda-feira, uma vaga no "play off" da NBA, ao derrotar, fora de casa, os New Orleans Pelicans, por 90-113.

Embora menos exuberante do que é costume, James Harden foi o grande destaque da partida, com 28 pontos. Eric Gordon amealhou 18 pontos e Clint Capela captou 17 ressaltos, e ainda houve dois jogadores que conseguiram duplos-duplos: Chris Paul juntou 10 pontos e 13 assistências, e Kenneth Faried acumulou 11 pontos e 11 ressaltos.

Nos Pelicans, a grande estrela, Anthony Davis, jogou apenas 21 minutos, durante os quais conseguiu um duplo-duplo de 12 pontos e 10 ressaltos. Frank Jackson foi o melhor marcador de New Orleans, com 19 pontos. Julius Randle marcou 15 pontos.

Com este triunfo, os Rockets assegurara a sétima presença consecutiva no "play off". A equipa texana encontra-se no terceiro lugar da Conferência Oeste. Os Pelicans, que já estavam matematicamente fora da corrida, estão na 12.ª posição.

Todos os resultados



New York Knicks-LA CLippers, 113-124

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers, 127-105



Indiana Pacers-Denver Nuggets, 124-88



Toronto Raptors-Charlotte Hornets, 114-115

New Orleans Pelicans-Houston Rockets, 90-113

Bosto Celtics-San Antonio Spurs, 96-115

Golden State Warriors-Detroit Pistons, 121-114



Los Angeles Lakers-Sacramento Kings, 111-106