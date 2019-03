Emprestados, alvos de mercado e a seleção

As manchetes dos três jornais desportivos desta segunda-feira focam-se em assuntos diferentes: emprestados, um alvo de mercado e a seleção, que hoje recebe a Sérvia, a contar para a qualificação para o Euro 2020.

"Ganhar é o melhor remédio", titula o jornal "O Jogo". Cristiano Ronaldo e companhia tentam corrigir imagem e empate deixados frente à Ucrânia. João Félix está lesionado e, portanto, em dúvida até à última hora. "Soltem-se os craques", diz o "Record", sobre o mesmo tema. "Em nome da boa tradição", vinca "A Bola". Depois do primeiro mau resultado, vem sempre a retoma, segundo dita a história. Com Fernando Santos, a seleção nunca esteve dois jogos consecutivos sem marcar um golo.

"A Bola" faz manchete com um avançado colombiano na mira de Alvalade: "Sporting em cima de Ricardo Márquez." Tem 21 anos de idade, joga no Unión Magdalena e também é seguido pelo Boca Juniors.

O "Record" revela que os três grandes têm, entre si, "73 emprestados", que "davam para fazer mais três plantéis". No Sporting, Ivanildo brilha no Moreirense e fará parte do plantel na próxima época. No Benfica, Jiménez e Jovic deverão garantir encaixes milionários. No FC Porto, Conceição conta com Sérgio Oliveira para tapar a vaga de Herrera.

De volta ao Sporting, o "Record" diz que "só falta o sim de Vietto" para fechar acordo com o Atlético de Madrid por Gelson: 20 milhões de euros mais o passe do argentino.

No Benfica, "A Bola" revela que Bruno Lage pensa integrar Diogo Gonçalves e Heriberto no plantel, na próxima temporada.

O FC Porto tem um número recorde de jogadores no CAN: são sete, número completado por Mbemba. Empresário de Corona nos EUA para tranquilizar o selecionador do México.