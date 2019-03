Governo quer aprovar lei de bases da saúde com "máximo apoio possível"

O Governo reforça que quer manter o Serviço Nacional de Saúde público e tendencialmente gratuito. O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares deixou de fora os privados e a economia social no discurso deste domingo à noite, em Portalegre, onde esteve na abertura das jornadas parlamentares do PS naquele distrito.

Duarte Cordeiro espera ainda assim que a lei de bases da saúde possa ser aprovada com o máximo apoio possível.

"Queremos aprovar esta lei com quem quiser estar connosco, queremos aprová-la com o máximo de apoio possível, com a melhor e com a maior maioria que conseguirmos", disso o secretário Estado dos Assuntos Parlamentares, lançando o desafio às diversas bancadas na Assembleia da República.

"Queremos aprová-la porque este é o ano em que o Serviço Nacional de Saúde faz 40 anos", rematou Duarte Cordeiro.