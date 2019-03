Prémios Sophia. "Raiva" é o melhor filme, António-Pedro Vasconcelos o melhor realizador

O filme "Raiva"conquistou o Prémio Sophia de melhor filme, da Academia Portuguesa de Cinema. A longa-metragem de Sérgio Tréfaut, que adapta o romance "Seara de Vento", de Manuel da Fonseca, num retrato da exploração do trabalho e de injustiça social, liderou a noite ao arrecadar seis prémios, entre os quais o de melhor atriz principal, Isabel Ruth, melhor ator principal, Hugo Bentes, melhor ator secundário, Adriano Luz, e melhor fotografia, Acácio de Almeida.

Filmado no Alentejo, a preto e branco, "Raiva" conquistou ainda o prémio de melhor argumento adaptado, para Sérgio Tréfaut e Fátima Ribeiro, conseguindo assim a vitória na quase totalidade das principais categorias.

Quando da estreia do filme, em maio do ano passado, no festival IndieLisboa, Sérgio Tréfaut disse à agência Lusa que "Raiva" falava do abuso de quem detém toda a riqueza, sobre os que nada possuem.

"É um filme completamente fora de moda. Porque hoje em dia o assunto social relacionado com justiça social, ou com pobreza e com o abuso de poder por parte de quem tem dinheiro, está completamente fora de moda", por oposição a questões identitárias, raciais, sexuais. "A questão social e a pobreza não interessam a ninguém", mesmo que subsistam, disse então Sérgio Tréfaut.